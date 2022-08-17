Norveç'te uyuşturucu kullanan 30 kraliyet muhafızının işine son veriliyor - Son Dakika
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Norveç'te uyuşturucu kullanan 30 kraliyet muhafızının işine son veriliyor

17.08.2022 16:18
Norveç'te uyuşturucu kullanan 30 kraliyet muhafızının işine son veriliyor

Norveç Kraliyet Muhafızları Birliğinin 30 üyesi, yasa dışı uyuşturucu kullandıkları gerekçesiyle görevlerinden azlediliyor.

Norveç Kraliyet Muhafızları Birliğinin 30 üyesi, yasa dışı uyuşturucu kullandıkları gerekçesiyle görevlerinden azlediliyor.

Norveç Silahlı Kuvvetlerinin yaptığı açıklamada, 30 kraliyet muhafızının özel bir parti sırasında yasa dışı uyuşturucu kullandığına ilişkin bilgi alındığı ve daha sonra askerlerin uyuşturucu kullandıklarını itiraf ettiği belirtildi.

Askerlerin orduyla ilişiklerinin kesileceği ifade edilen açıklamada, kraliyet muhafızlarının ne tür uyuşturucu aldıklarına dair bilgi verilmedi.

Kraliyet Muhafızları Birliği, ülkedeki kraliyet ailesinin mensuplarını korumakla görevli. Birlik ayrıca Nobel Barış Ödülü de dahil olmak üzere özel etkinliklerde görev alıyor.

Norveç, 2015'ten beri kadın ve erkekler için askerlik hizmetini zorunlu kılıyor.

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Kaynak: AA

Norveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Norveç'te uyuşturucu kullanan 30 kraliyet muhafızının işine son veriliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Norveç'te uyuşturucu kullanan 30 kraliyet muhafızının işine son veriliyor - Son Dakika
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