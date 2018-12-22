Norveç Kronunu 'Euro' Diye Verip Dolandırdılar

Antalya'da, alışveriş yaptıkları yerlere değeri düşük Norveç Kronunu, 'Euro' diye verip para üstünü almak suretiyle 6 bin 500 lira dolandıran İ.E., U. B. ve N.C., polis ekiplerince yakalandı.

Antalya'da, alışveriş yaptıkları yerlere değeri düşük Norveç Kronunu, 'Euro' diye verip para üstünü almak suretiyle 6 bin 500 lira dolandıran İ.E., U. B. ve N.C., polis ekiplerince yakalandı. Olay, akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesindeki bir zincir marketin şubelerinde meydana geldi. Marketten alışveriş yaptıktan sonra değeri daha düşük olan Norveç Kronunu 'Euro' yerine verip para üstü alan İ.E., U. B. ve N.C. bu yolla yaklaşık 6 bin 500 lira dolandırdı. Bir süre sonra durumu fark eden market çalışanlarını ihbarı üzerine polis inceleme başlattı. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliklerini belirlediği İ.E., U.B. ve N.C.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerden İ.E'nin 29 suç kaydı olduğu, dolandırıcılıktan aranma kaydı olduğu kaydetti. Şüpheliler, işlemlerin ardından 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan adliyeye sevk edildi. - Antalya

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