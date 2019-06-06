Norveç kürk çiftliklerini yasaklamaya hazırlanıyor
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Haziran ayı içerisinde Norveç parlamentosundan geçmesi beklenen bir yasa yeni kürk çiftliği açılmasını yasaklayacak ve varolanlar da 2025'e yılına kadar kapatılacak. Yasa ülkede kürk ticareti yapan 200'den fazla çiftliği etkileyecek.
Norveç
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 12:53
ülkedeki tüm kürk çiftliklerini kapatmaya hazırlanıyor. Haziran ayı içerisinde Norveç parlamentosundan geçmesi beklenen bir yasa ülkede yeni kürk çiftliği açılmasını yasaklayacak ve mevcut olanlar da 2025 yılına kadar kapatılacak. Yasa ülkede kürk ticareti yapan 200'den fazla çiftliği etkileyecek.
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