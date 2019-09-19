Norveç Merkez Bankası faiz artırdı

ABD Merkez Bankası ( Fed ) ve dünyanın önde gelen birçok ülkesinde merkez bankaları politika faizlerini indirirken, Norveç Merkez Bankası Norges Bank, politika faizini yüzde 0,25 düzeyinde artırdı.

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Trump: Powell ve Fed bir kez daha başarısız oldu