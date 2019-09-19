Son Dakika Haberleri: Norveç Merkez Bankası faiz artırdı
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Norveç Merkez Bankası faiz artırdı

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ABD Merkez Bankası (Fed) ve dünyanın önde gelen birçok ülkesinde merkez bankaları politika faizlerini indirirken, Norveç Merkez Bankası Norges Bank, politika faizini yüzde 0,25 düzeyinde artırdı.

Norveç Merkez Bankası faiz artırdı, System.String[]

ABD Merkez Bankası (Fed) ve dünyanın önde gelen birçok ülkesinde merkez bankaları politika faizlerini indirirken, Norveç Merkez Bankası Norges Bank, politika faizini yüzde 0,25 düzeyinde artırdı.

Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Norveç, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:45 
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