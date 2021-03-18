Norveç Mülteci Konseyi, Etiyopya'nın kuzeyi için "açlık" uyarısı yaptı - Son Dakika

Norveç Mülteci Konseyi (NRC), Etiyopya'da askeri operasyonun sürdüğü Tigray eyaletinde açlık ve hastalığın arttığına işaret ederek bölgede haftalardır yardım alamayan binlerce kişinin olduğu uyarısı yaptı.

NRC Genel Sekreteri Jan Egeland, yaptığı yazılı açıklamada, son haftalarda bölgede on binlerce insanın yerinden olduğunu ve sadece eyaletin kuzeybatısındaki Sheraro kasabasına 37 bin kişinin geldiğini belirtti.

Kasabada şiddetli açlıkla karşı karşıya olan çocuk ve hamile kadınların haftalardır yardım alamadığını kaydeden Egeland, "İnsanlar şu anda yardım almazlarsa ölebilir." ifadesini kullandı.

"Sheraro'daki durum buz dağının sadece görünen yüzü." değerlendirmesinde bulunan Egeland, Tigray'da sayısız insanın çaresiz şekilde yardım beklediğini aktardı.

700 binden fazla kişi evinden oldu

Eyalette yerinden olanların sayısı 700 bini geçerken Sudan'a kaçanların sayısı da 75 bini aştı.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, iktidara geldiği 2018'den beri gerginlik yaşadığı ülkenin kuzeyindeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) karşı Kasım 2020'de askeri operasyon başlatmıştı.

Etiyopya, Tigray operasyonunda 19 Kasım 2020'de Aksum şehrine girmiş, 28 Kasım 2020'de ise eyaletin başkenti Mekelle'yi ele geçirmişti.