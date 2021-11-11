Norveç Mülteci Konseyi: Her gün 4-5 bin Afgan İran'a geçiyor - Son Dakika

Norveç Mülteci Konseyi, Afganistan'da Taliban'ın ağustos ayında Kabil'de hakimiyeti ele almasından bu yana her gün 4-5 bin Afgan'ın sınırı geçerek İran'a girdiğini açıkladı.

Norveç Mülteci Konseyi Genel Sekreteri Jan Egeland, İran'ın doğusunda Afganistan sınırı yakınlarındaki Kirman eyaletini ziyaret ederek Afgan mültecilerle görüştü.

Ziyaretinden sonra başkent Tahran'da basına açıklama yapan Egeland, Taliban'ın Afganistan'da iktidarı ele almasından bu yana yaklaşık 300 bin Afgan'ın sınırı geçerek İran'a girdiğini belirtti.

Egeland, halihazırda 3,5 milyon Afganistan vatandaşına ev sahipliği yapan ve derin bir ekonomik krizle boğuşan İran'a mülteciler konusunda daha fazla uluslararası destek verilmesi çağrısında bulundu.

Her gün 4 ila 5 bin Afgan'ın İran'a kaçtığını aktaran ve önlem alınmaması halinde bu durumun Avrupa için bir mülteci krizine dönüşebileceği uyarısında bulunan Egeland, "Avrupa, bu insanların Avrupa'ya yönelmesini önlemek istiyorsa Afganistan'da ve komşu ülkelerde umuda, olasılığa, fırsatlara yatırım yapmalıdır." ifadelerini kullandı.

Afganistan'da yoksullar için yeterli barınak bulunmadığına dikkati çeken Egeland, "Afganistan'da ekonomi yok ve yardım çok az. Bunların yanı sıra milyonlarca ihtiyaç sahibi için yeterli miktarda barınak ve yiyecek bulunmuyor. Afganistan ile İran arasındaki sınıra şu ana kadar yüz binlerce insan geldi ancak bunun daha da artmasını bekliyoruz. Afganistan'da önümüzdeki kış korkunç olacak." dedi.

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, 9 Kasım'da yaptığı açıklamada, her gün binlerce Afgan'ın İran'a geçmeye çalıştığını belirterek uluslararası yardım sağlanmaması halinde Afgan mülteci dalgasının Avrupa'ya ulaşabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.