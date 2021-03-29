Norveç Mülteci Konseyi: İngiltere, Suriyelilere sağladığı fonda kesinti yaparsa birçok Suriyeli mağdur olur - Son Dakika

Norveç Mülteci Konseyi: İngiltere, Suriyelilere sağladığı fonda kesinti yaparsa birçok Suriyeli mağdur olur

29.03.2021 17:27
Norveç Mülteci Konseyi: İngiltere, Suriyelilere sağladığı fonda kesinti yaparsa birçok Suriyeli mağdur olur, System.String[]

Norveç Mülteci Konseyi (NRC), İngiltere'nin bir bağış programına sağladığı 4 milyon sterlin yardımı çekmesinin birçok Suriyeliyi mağdur edeceğini bildirdi.

Norveç Mülteci Konseyi (NRC), İngiltere'nin bir bağış programına sağladığı 4 milyon sterlin yardımı çekmesinin birçok Suriyeliyi mağdur edeceğini bildirdi.

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, NRC Genel Sekreteri Jan Egeland, İngiltere'de Suriyelilere destek için ayrılan bütçede yüzde 67 planlı kesinti yapılacağına dair iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Egeland, İngiltere'nin Suriyelilere bağış programına yaptığı 4 milyon sterlinlik yardımı çekmesinin ardından, on binlerce Suriyelinin bu program sayesinde aldıkları hukuki destekten mahrum kalacağını belirtti.

Bunun da bu kişilerin çalışmaları, seyahat etmeleri ve ülkelerine dönmeleri için gerekli belgeleri elde edemeyeceği anlamına geldiğini vurgulayan Egeland, böylelikle bu insanların tam bir mahrumiyet durumu yaşayacaklarını ifade etti.

Egeland, İngiltere'nin sağladığı yardımda kesintiye gitmesinin, Suriye ve Lübnan'da yerlerinden edilmiş 65 bin Suriyeliye sağlanan yasal ve koruma yardımını durdurmaları gerektiği anlamına geldiğini kaydetti.

Suriyeli çocukların eğitimleri için gereken evraklara artık kavuşamayacağını bildiren Egeland, barınma ve mülkiyet hakkı için insanlara destek olamayacaklarının altını çizdi.

Egeland, bu durumun insanların daha uzun süre kamplarda kalmasına yol açacağına dikkati çekti.

Lübnan'a entegre olmak isteyenlerin bu umudunun yitirileceğini belirten Egeland, evrak olmadığında büsbütün mahrumiyette kalındığına dikkati çekti.

Egeland, söz konusu kesintinin İngiltere'nin idealleri ve çıkarlarıyla zıt düştüğünü aktardı.

Bu arada, NRC yetkililerinden Bahia Zrikem, insani ihtiyaçların azalmadığını aksine arttığını ifade etti.

Uluslararası yardım kuruluşu "Care International" yetkililerinden Laurie Lee, Suriye'deki çalışmalarını daha önce yapılan yüzde 36 kesintiyle yürüttüklerini belirtti.

Lee, bütçeler henüz onaylanmasa da ilave kesintiler olması durumunda, İngiltere'deki insanların fonladığı ve Suriyelilere, 10 yıllık çatışmanın ardından hayatlarını yeniden kurmalarında yardımcı olan çalışmalar gibi önemli işlerin riske gireceğini ifade etti.

İngiltere merkezli sivil toplum kuruluşu Bond'un Başkanı Stephanie Draper, kanun yapıcılar ve halkın, bu siyasi kararın içerdiği ciddi anlamı anlaması gerektiğini kaydetti.

Kovid-19'un ekonomik etkileri, İngiliz hükümetini yardımları kesmeye itti

İngiltere hükümetinden adı açıklanmayan bir yetkili, 6 Mart'ta yaptığı açıklamada, Suriyelilere 2012'den bu yana hayat kurtarıcı yardımlar yaptıklarını söylemişti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının İngiliz ekonomisindeki etkilerine değinen yetkili, bu etkilerin kendilerini, yardımlara harcanan miktarın geçici olarak düşürülmesi de dahil sert ama gerekli önlemler almaya ittiğini belirtmişti.

Yetkili, yardımlardaki kesintiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü kaydetmişti.

10 yılı geride kalan Suriye krizi, Suriyelilerin en az yüzde 90'ını yoksulluk içinde bıraktı. Suriyelilerden 12,4 milyon gıda güvensizliği ile karşı karşıyayken 12,2 milyonu da temiz suya erişemiyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Dünya Gıda Programı ve BM Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF), Lübnan'daki ekonomik kriz ve Suriyeli mültecilere ilişkin 19 Aralık 2020'de yayımladığı araştırmada, ülkedeki her 10 Suriyeli aileden 9'unun aşırı yoksulluk içinde yaşadığı belirtilmişti.

Norveç Mülteci Konseyi, Suriyeli, England, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Norveç Mülteci Konseyi: İngiltere, Suriyelilere sağladığı fonda kesinti yaparsa birçok Suriyeli mağdur olur - Son Dakika


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