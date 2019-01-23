Norveç Mülteci Konseyinden Oac Barış Görüşmelerine İlişkin Açıklama

Norveç Mülteci Konseyi, Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC) ile ilgili barış görüşmelerinin başarıyla sonuçlanmaması halinde "ülkenin felakete doğru sürükleneceği" uyarısında bulundu.

Norveç Mülteci Konseyi, Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC) ile ilgili barış görüşmelerinin başarıyla sonuçlanmaması halinde "ülkenin felakete doğru sürükleneceği" uyarısında bulundu.



Norveç Mülteci Konseyi Genel Sekreteri Jan Egeland, Sudan'ın başkenti Hartum'da bölgesel ve uluslararası tarafların gözetiminde yarın düzenlenmesi planlanan Orta Afrika Cumhuriyeti barış görüşmeleri öncesinde, dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan ülkede süregelen şiddet olaylarının "halkın tahammülünü kırılma noktasına getirdiğini" ifade etti.



Egeland, "Yaklaşan barış görüşmelerinin başarıyla sonuçlanmaması halinde ülke felakete doğru sürüklenecek. Bu görüşmelerin felaketi önlemesi gerekiyor. Hem Orta Afrika hükümeti hem uluslararası toplum bu krize yanıt vermekte başarısız oldu. Şimdi bizler bu fırsatı (barış görüşmelerini), ülkenin tam anlamıyla bir savaşa doğru kaymasına engel olmak için değerlendirmemiz gerekir." dedi.



Orta Afrika Cumhuriyeti'nde insani yardım ve kalkınma çalışmalarını finanse etmek konusunda uluslararası toplumun isteksiz olduğu değerlendirmesinde bulunan Egeland, bu durumun, işsiz ve aç halkı silahlı gruplara katılmaya ittiğine dikkati çekti.



Sudan Dışişleri Bakanlığı geçen hafta, Orta Afrika barış görüşmelerinin, Orta Afrika hükümeti ve silahlı grupların katılımıyla başkent Hartum'da 24 Ocak'ta yapılacağını duyurmuştu.



Dışişleri Bakanı Ed-Derdiri Muhammed Ahmed de 24 Ocak'ta, ülkesinde bölgesel ve uluslararası tarafların gözetiminde düzenlenmesi planlanan Orta Afrika barış görüşmelerine 14 silahlı grubun katılacağını açıklamıştı.



Afrika kıtasının orta bölümünde yer alan Orta Afrika Cumhuriyeti, iktidar mücadelesiyle başlayan ancak din ve etnik temelli çatışmalara dönüşen iç karışıklıklar nedeniyle bir türlü istikrara kavuşamıyor.



Orta Afrika Cumhuriyeti, Hristiyan Anti-Balaka militanları ile çoğunluğu Müslüman olan Seleka grupları arasında çatışmalara sahne oluyor. Ülkede genellikle Müslümanları hedef alan şiddet olayları, Devlet Başkanı Michel Djotodia'nın geçen ocak ayında görevden ayrılması ve yerine başkent Bangui'nin eski belediye başkanı Catherine Samba-Panza'nın gelmesiyle tırmanışa geçmişti.





Anti-Balaka militanları ise Müslümanları, Mart 2013'te iktidarı ele geçiren ve ülkede çoğunluktaki Hristiyanlara yönelik şiddet eylemlerinde bulunan Seleka Koalisyonuna destek vermekle suçluyor.





Birleşmiş Milletler (BM), Orta Afrika'da istikrarın sağlanması için 2014'te bu ülkeye 12 bin asker göndermişti. Ülkedeki silahlı çatışmaların durması için Sudan'ın bulunduğu girişim, Afrika Birliği tarafından da benimsenmişti. Bu girişim çerçevesinde Hartum, Ağustos 2018'de silahlı gruplar arasındaki barış görüşmelerine ev sahipliği yapmış, bunun sonucunda bu gruplar, barış ve siyasi istikrar için çalışma taahhüdünde bulunmuştu.



Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki 2,9 milyon kişinin "acil olarak insani desteğe ihtiyaç duyduğu" belirtiliyor.

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