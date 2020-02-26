Norveç Oryantiring Genç Milli Takımı Antalya'da kampa girdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Norveç Oryantiring Genç Milli Takımı Antalya'da kampa girdi - Son Dakika Spor

Norveç Oryantiring Genç Milli Takımı Antalya'da kampa girdi

6 saat önce

Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası'nda mücadele edecek Norveç Oryantiring Genç Milli Takımı, kamp için Antalya'nın Kemer ilçesini tercih etti.

Norveç Oryantiring Genç Milli Takımı Antalya'da kampa girdi, System.String[]

Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası'nda mücadele edecek Norveç Oryantiring Genç Milli Takımı, kamp için Antalya'nın Kemer ilçesini tercih etti.

Kemer Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 26 Haziran- 4 Temmuz tarihlerinde Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yapılacak Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası'na katılacak 47 kişilik Norveç Oryantiring Genç Milli Takımı, ilçe merkezinde sürat oryantiringi ile antrenmanlarına başladı.


Türkiye'nin en iyi turizm destinasyonlarından biri olan Kemer'de bir hafta boyunca farklı arazilerde antrenmanlar yapacak Norveç Milli Takımı, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nu ziyaret etti.

Başkan Topaloğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, spor turizmini hareketlendirmek istediklerini söyledi.

Gelecek yıllarda Kemer'in daha fazla takımı çekebilmesi ve uzun süreli kampların yapılabilmesi amacıyla bölgede oryantiring haritalarının hızlı bir şekilde hazırlanması için çalışmalara başlandığını belirten Topaloğlu, "Spor, turizmin geleceğidir. Kemer'in artık spor turizmi konsepti ile bir merkez olduğunu belirtmek isterim. Hayata geçirdiğimiz rota ve tanıtım çalışmaları sayesinde Kemer, kış ayları spor kamplarının aranan bölgelerinden birisi olacaktır." ifadelerini kullandı.

Topaloğlu, Norveçli sporcularla hatıra fotoğrafı çektirerek, başarılar diledi.

Antalya, Norveç, Genç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Zehra'nın intiharına neden olmak suçlanan eski sevgiliye beraat
Acun Ilıcalı ile aşk yaşadığı konuşulan Çağla Altunkaya'nın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu 34 farklı suç kaydından 10 yıldır aranan firari kadın yakalandı Emrah Öztürk cinayetinde güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı

Son Dakika Haberleri
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım
18:00 Beren Saat'ten doğum günü mesajı: Şimdiye kadarkilerin en zoru
18:00 Polenin faydaları nelerdir? Polen nasıl kullanılır ve neye iyi gelir?
17:48 Beren Saat'ten ilginç doğum günü mesajı: Kırıldım, bağışladım
17:42 Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk: Çok acelem var

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 20:57:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Norveç Oryantiring Genç Milli Takımı Antalya'da kampa girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]