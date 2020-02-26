Norveç Oryantiring Genç Milli Takımı Kemer'de kampa girdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Norveç Oryantiring Genç Milli Takımı Kemer'de kampa girdi - Son Dakika Spor

Norveç Oryantiring Genç Milli Takımı Kemer'de kampa girdi

6 saat önce

Norveç Oryantiring Genç Milli Takımı, Dünya Oryantiring Şampiyonası için Kemer'de kampa girdi.

Norveç Oryantiring Genç Milli Takımı Kemer'de kampa girdi, System.String[]

Norveç Oryantiring Genç Milli Takımı, Dünya Oryantiring Şampiyonası için Kemer'de kampa girdi.


Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, kış turizmine canlılık katmak amacıyla girişimleri meyvesini vermeye başladı. Norveçli Oryantiring (harita ve pusula ile yön bulma) sporcuları, dünya şampiyonası hazırlıkları için Kemer'i tercih etti. EON Turizm acentesi vasıtası ile Kemer'e gelen 47 Norveçli sporcu, ilçe merkezinde sürat oryantiringi ile antrenmana başladı. Bir hafta boyunca Türkiye'nin en iyi turizm destinasyonlarından biri olan Kemer'de farklı arazilerde oryantiring antrenmanları yapacak olan Norveç milli takımı, 3 Mart 2020 tarihinde bölgeden ayrılacak.


Norveç milli takımı, ilçemizde yapacağı antrenman öncesi Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nu ziyaret etti. Olbia Park'ta sporcularla bir araya gelen Başkan Topaloğlu, yaptığı açıklamada, sessiz kış turizmine ses vererek alternatif spor turizmini hareketlendirmek istediklerini söyledi. Topaloğlu, oryantiring kampları için önümüzdeki yıllarda Kemer'in daha fazla sporcuyu çekebilmesi ve uzun süreli kampların yapılabilmesi amacıyla bölgede oryantiring haritalarının hızlı bir şekilde hazırlanması için çalışmaların başladığına dikkat çekerek, "Spor, turizmin geleceğidir. Kemer'in artık spor turizmi konsepti ile bir merkez olduğunu belirtmek isterim. Hayata geçirdiğimiz rota ve tanıtım çalışmaları sayesinde kış ayları antrenman spor kamplarının aranan bölgelerinden birisi olacaktır" diye konuştu.


Topaloğlu, oryantiring sporcuları ile hatıra fotoğrafı çektirerek, başarılar diledi. - ANTALYA

Norveç, Kemer, Genç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Acun Ilıcalı ile aşk yaşadığı konuşulan Çağla Altunkaya'nın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu
Avrupa kupalarından men edilen Manchester City, CAS'a başvurdu Fenerbahçe yönetiminden pankart açıklaması: Hangi akılla suç duyurusunda bulunuyorlar, şaşırıyoruz Galatasaray'da Mario Lemina koşulara başladı

Son Dakika Haberleri
15:41 Sanat Koleksiyoneri Osman Çarmıklı toplantı sonrası görüntülendi
15:41 'Tam Kafadan' YouTube'dan sonra beyazperde'de yerini alıyor
15:41 Rock mekanında piyano konseri verdi
15:41 O Ses Türkiye yarışmacısı Anıl Şimşek 4 ayda bakın kaç kilo verdi
15:41 Volkan Konak, Elvis Presley'in koleksiyonundan aldığı klasik otomobilinİ yeniletti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 16:14:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Norveç Oryantiring Genç Milli Takımı Kemer'de kampa girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]