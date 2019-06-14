Son Dakika Haberleri: Norveç Petrol Fonu fosil yakıtlar yerine güneş ve rüzgara yöneliyor
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Norveç Petrol Fonu fosil yakıtlar yerine güneş ve rüzgara yöneliyor

4 saat önce

Dünyanın en büyük devlet fonu olan ve Petrol Fonu olarak da bilinen trilyon dolar değerindeki emeklilik fonunun fosil yakıtlardan çekilme konusundaki önergesi, Norveç Parlamentosu'nda oylanarak ülke meclisinden geçti.

Norveç Petrol Fonu fosil yakıtlar yerine güneş ve rüzgara yöneliyor, System.String[]
Dünyanın en büyük devlet fonu olan ve Petrol Fonu olarak da bilinen trilyon dolar değerindeki emeklilik fonunun fosil yakıtlardan çekilme konusundaki önergesi, Norveç Parlamentosu'nda oylanarak ülke meclisinden geçti.
Parlamento, fonun 150 petrol ve doğal gaz şirketindeki milyarlarca dolarlık yatırımını, petrol fiyatlarındaki düşüş sebebiyle sonlandırılırken kömür şirketlerinden de yapılan yatırımının çekilmesine karar verdi.
Parlamento, devlet fonunun, tarihinde bir ilke imza atarak ve gelişmiş piyasalardaki rüzgar ve güneş projelerinden başlayarak fonun yüzde 2.0'sine denk gelen 20 milyar doların yenilenebilir kaynaklara yatırmasına karar verdi.
Yenilenebilir yatırımların ilkinin 14 milyar dolar değerinde olması önerildi ancak tavan fiyat, fonun yüzde 2.0'si 20 milyar dolara denk geliyor. Norveç Maliye Bakanlığı'nın yaptırdığı analize göre, küresel yenilenebilir enerji altyapılarının piyasa değerinin, 2017 yılında 2.9 trilyon dolarlık değerinden yüzde 50 büyüyerek, 2030'da 4.2 trilyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. 
Norveç parlamentosunun kararı, kamuoyuna açıklanmış bugüne kadar görülen en büyük petrol ve doğal gaz yatırım sonlandırması kararı oldu.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 05:22 Kaynak: DHA
güneş, fosil, norveç, petrol, Ekonomi
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