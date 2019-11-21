Norveç polisi, Kur'an provokasyonlarına sessiz kalmayacak

Norveç polisi, intikam duygusunu körükleyeceği endişesiyle dini sembollere yönelik ihlallere karşı önlem alacağını açıkladı.

16 Kasım'da Norveç'in Kristiansand kentinde İslam karşıtı aşırı sağcı SIAN grubu tarafından Kur'an-ı Kerim yakılmaya çalışılması sonrasında bu tür eylemlerin ifade özgürlüğü olup olmadığı konusunda tartışmalar başladı. Norveç'in yayın kuruluşu NRK'ya göre, polisin SIAN'ın eylemcilerini durdurmak için müdahalede bulunması ve göstericileri gözaltına alması Polis Müdürü Benedicte Bjornland'ın bir emriydi. Bjornland, "Kur'an'ın ihlali, belirli bir bağlamda, nefret söylemi hakkındaki Ceza Kanunu bölümünün ihlalidir. Kuran'a karşı provokasyonlar, Norveç'e yönelik ciddi intikam saldırılarına yol açabilir. Polis emri yalnızca İslam karşıtı provokasyonlara yönelik değildir. Her türlü dini sembolün haksızlığa uğramasıyla ilgilidir" dedi.

SIAN'ın gösterisinde hazır bulunan Kristiansand ve Belediye Başkanı Harald Furre de eylemleri kınadı. Furre, "Polisin daha önce müdahale etmesini ve yakılma anını önlemesini dilerdim. Gösteriye biz değil polis izin verdi" dedi.