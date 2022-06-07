Norveç prensesi, Amerikalı erkek arkadaşıyla nişanlandı - Son Dakika
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Norveç prensesi, Amerikalı erkek arkadaşıyla nişanlandı

07.06.2022 13:06
Norveç prensesi, Amerikalı erkek arkadaşıyla nişanlandı

Norveç Prensesi Martha Louise'in, Amerikalı erkek arkadaşı Durek Verret'le nişanlandığı açıklandı.

Norveç Prensesi Martha Louise'in, Amerikalı erkek arkadaşı Durek Verret'le nişanlandığı açıklandı.

Kraliyet ailesinden yapılan açıklamada, Norveç Kralı 5. Harald ve Kraliçe Sonja; Prenses Louise ve Verret'in nişanını duyurarak, kendilerini tebrik ettiklerini dile getirdi.

Norveç medyasında yer alan haberlere göre, Prenses Louise, ilk evliliğinden olan üç kızıyla Kaliforniya'ya taşınmayı planlıyor.

Prenses Louise, 2016'da eşi yazar Ari Behn'den boşanma kararı almıştı.

50 yaşındaki Prenses Louise, Norveç Kralı 5. Harald ve Kraliçe Sonja???????'nın en büyük çocuğu olmasına rağmen, anayasa gereği tahtın varisi erkek kardeşi Prens Haakon olacak.

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Kaynak: AA

Norveç, Güncel, Son Dakika

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