Norveç prensesi Louise Bodrum'da
26 dakika önce
Norveç Kralı Harald ile Kraliçe Sonya'nın kızı Prenses Martha Louise, tatil için Muğla'nın Bodrum ilçesini tercih etti.
Norveç Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 06:15 Kaynak: AA
Kralı Harald ile Kraliçe Sonya'nın kızı Prenses
Martha Louise, tatil için Muğla
'nın Bodrum
ilçesini tercih etti.
Louise, konakladığı otelin sahilinde görüntülendi. Yanında iki arkadaşıyla güneşlenen Louise'nin keyifli tavırları dikkati çekti.
Prenses Martha Louise, daha sonra otelin sahilinde bir süre yürüyüş yaparak vakit geçirdi.
Louise'nin ilçeye evlilik hazırlığında olduğu Shaman Durek ile geldiği öğrenildi.
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