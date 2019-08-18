Son Dakika Haberleri: Norveç prensesi Louise'nin Bodrum tatili
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Norveç prensesi Louise'nin Bodrum tatili

21 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Norveç Kralı Harald ile Kraliçe Sonya'nın kızı Prenses Martha Louise ve nişanlısı Shaman Durek için yemek düzenlendi.

Norveç prensesi Louise'nin Bodrum tatili, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Norveç Kralı Harald ile Kraliçe Sonya'nın kızı Prenses Martha Louise ve nişanlısı Shaman Durek için yemek düzenlendi.
Tatillerini Bodrum'un Değirmenler mevkisindeki Rebis Bodrum Luxury Collection'da geçiren Louise ve Durek için Doktor Ender Saraç'ın eşi Benan Saraç tarafından yemek organize edildi.
Geceye Benan Saraç'ın yanı sıra Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da katıldı. Prenses Martha Louise ve nişanlısı Shaman Durek'in keyifli dakikalar yaşadığı gecede çifte çeşitli hediyeler verilirken, Belediye Başkanı Aras, Durek'e Atatürk'ün bir portresini de takdim etti. Shaman Durek de Atatürk portresiyle objektiflere poz verdi.
Belediye Başkanı Aras, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bodrum'un tarihi, kültürü ve insan hazinesiyle çok önemli coğrafyalardan birisi olduğunu söyledi.
Ahmet Aras, dünyanın her yerinden insanların tatil için ilçeyi tercih ettiğini, Norveç prensesini de Bodrum'da ağırlamaktan çok mutlu olduklarını ifade etti.
Benan Saraç da Durek'in ilçeyi bildiğini, prenses Louise'ye de göstermek istediğini ifade ederek, çiftin birkaç gün daha ilçede tatillerini sürdüreceğini anlattı.
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Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 12:41 Kaynak: AA
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