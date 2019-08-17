Norveç prensesi ocakbaşına geçti
54 dakika önce
Prenses Martha Louise, Bodrum ilçesinde, ocakbaşında vakit geçirip kebap yedi.
Prenses Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 04:39 Kaynak: AA
Martha Louise, Bodrum
ilçesinde, ocakbaşında vakit geçirip kebap yedi. Norveç
Kralı Harald ile Kraliçe Sonya'nın kızı Prenses Martha Louise, evlilik hazırlığı içinde olduğu Amerikalı nişanlısı Shaman Durek ile geldiği ilçede tatilini sürdürüyor.
Bodrum Milta Marina
içindeki "Neyzar'ın Yeri" ocakbaşı restoranına nişanlısı ile gelen Louise, burada hemen hemen bütün kebap çeşitlerinin tadına baktı. Bir ara ocak başına da geçen Louise ve nişanlısı, restoran sahibi ve kebap ustalarıyla da hatıra fotoğrafı çektirdi.
Prenses ve nişanlısı, restoranın şeflerinden de kebaplar konusunda bilgi aldı.
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