Son Dakika Haberleri: Norveç prensesi ocakbaşına geçti
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Norveç prensesi ocakbaşına geçti

54 dakika önce

Prenses Martha Louise, Bodrum ilçesinde, ocakbaşında vakit geçirip kebap yedi.

Norveç prensesi ocakbaşına geçti, System.String[]
Prenses Martha Louise, Bodrum ilçesinde, ocakbaşında vakit geçirip kebap yedi.
Norveç Kralı Harald ile Kraliçe Sonya'nın kızı Prenses Martha Louise, evlilik hazırlığı içinde olduğu Amerikalı nişanlısı Shaman Durek ile geldiği ilçede tatilini sürdürüyor.
Bodrum Milta Marina içindeki "Neyzar'ın Yeri" ocakbaşı restoranına nişanlısı ile gelen Louise, burada hemen hemen bütün kebap çeşitlerinin tadına baktı. Bir ara ocak başına da geçen Louise ve nişanlısı, restoran sahibi ve kebap ustalarıyla da hatıra fotoğrafı çektirdi.
Prenses ve nişanlısı, restoranın şeflerinden de kebaplar konusunda bilgi aldı.
Prenses, Bodrum, Norveç, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 04:39 Kaynak: AA
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