Norveç prensesinin eski eşi intihar etti - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Norveç prensesinin eski eşi intihar etti - Son Dakika Dünya

Norveç prensesinin eski eşi intihar etti

6 saat önce

Kraliyet ailesinin en büyük çocuğu olan Prenses Martha Louise'in eski eşi Ari Behn'in intihar sonucu öldüğü açıklandı.

Norveç prensesinin eski eşi intihar etti, System.String[]

Norveç Kraliyet ailesinden Prenses Martha Louise'in eski eşi olan Ari Behn hayatını kaybetti. Behn'in intihar ettiği açıklandı.

47 yaşında Behn ile Prenses Martha Louise'in 3 kızı vardı.

İskandinav ülkesinde tanınmış bir yazar olan Ari Behn ve Prenses Martha Louise'nin 2002 yılında başlayan birliktelikleri 2017 yılında boşanma ile bitmişti.

AFP haber ajansına açıklama yapan Behn'in menajeri Geir Hakonsund, "Kalbimizdeki tüm üzüntüyle, en yakınları adına, Ari Behn'in kendi hayatına son verdiğini açıklamak zorundayım" dedi.

Norveç Kralı Harald ve Kraliçe Sonja adına yapılan açıklamada "Uzun bir dönem ailemizin önemli bir parçası oldu. İyi ve sıcak hatıralarımız hep bizimle olacak" denildi.

Kral ve Kraliçe'nin en büyük çocuğu olan Prenses Martha Louise ile Behn ile evliliği tartışmaları da beraberinde getirmişti.

Son kitabında ruh sağlığı mücadelesini yazdı

47 yaşındaki yazar, bir dönem, hayat kadınları ile Las Vegas'ta uyuşturucu alırken görüntülerinin ortaya çıkması ile de gündeme geldi.

Ari Behn, 2017 Aralık ayında aktör Kevin Spacey'i, kendisini taciz etmekle suçladı.

Nobel Barış Ödülü konserinde gerçekleştiği iddia edilen elle taciz olayı ile ilgili Spacey açıklama yapmamıştı.

Yazar, 2018 yılında yayımlanan "Inferno" isimli son kitabında, ruh sağlığı problemleri ile kendi mücadelesini anlatıyordu.

Prenses, Norveç, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 08:05 
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Norveç'in eski prensi intihar etti
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