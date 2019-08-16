Norveç saldırganı sessizliğini bozdu
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Norveç'in Baerum'deki camiye silahlı saldırı düzenleyen Philip Manshaus, fikrini değiştirerek polisle konuşmak istediğini açıkladı.
Norveç Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:28 Kaynak: İHA
'in Baerum'deki camiye silahlı saldırı düzenleyen Philip Manshaus, fikrini değiştirerek polisle konuşmak istediğini açıkladı.
Norveç'in Baerum kentinde El-Nur Camisi'ne silahlı saldırı düzenleyen Philip Manshaus, bugüne kadar polisle konuşmak istemedi. Saldırgan Manshaus'un avukatı Unni Fries, müvekkilinin polise konuşmak istediğini açıkladı. Avukat Fries basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Müvekkilim daha önce polisle konuşmak istemedi, fakat fikrini değiştirdi, polisle görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Polise bu konuda bilgi verdik, sorgulama için tarihi kendilerinin belirleyeceklerini söylediler" dedi.
Manshaus, 17 yaşındaki üvey kız kardeşini öldürme ve camiye saldırma iddiasıyla, "cinayet" ve "terör saldırısı" suçlamasıyla yargılanıyor. - STOCKHOLM
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