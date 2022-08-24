Norveç ve İngiltere, Ukrayna'ya mikro dron bağışlayacak - Son Dakika
Üye Girişi

Norveç ve İngiltere, Ukrayna'ya mikro dron bağışlayacak

24.08.2022 18:30
Norveç ve İngiltere, Ukrayna'ya mikro dron bağışlayacak

Norveç Savunma Bakanlığı, İngiltere'nin, Rusya'ya karşı savaşta olan Ukrayna'ya göndermek üzere Norveç yapımı Black Hornet mikro dronlardan alacağını bildirdi.

Norveç Savunma Bakanlığı, İngiltere'nin, Rusya'ya karşı savaşta olan Ukrayna'ya göndermek üzere Norveç yapımı Black Hornet mikro dronlardan alacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İngiltere'nin Ukrayna'ya bağışlamak üzere aldığı mikro dronların 9,1 milyon dolar değerinde olduğu belirtildi.

Öte yandan, Norveç'in de İngiltere'nin hazırladığı ve dron alımının yanı sıra Ukrayna ordusuna verilecek eğitimleri kapsayan yardım fonuna yaklaşık 42 milyon dolar katkı sağlayacağı aktarıldı.

İki ülke, Ukrayna'nın, Rus saldırılarına karşı askeri ekipman talep etmesi üzerine harekete geçmişti.

Gözetleme ve hedef belirleme fonksiyonları olan Norveç yapımı Black Hornet mikro dronlar sektörün önde gelen teknolojileri arasında yer alırken, ABD, İngiltere ve bazı NATO ülkeleri tarafından kullanılıyor.

Norveç Savunma Bakanı Bjorn Arild Gram, Black Hornet dronlarının kentsel alanlarda kullanıma elverişli, sağlam, güvenilir ve tespit edilmesinin zor olduğunu belirtti.

Gram, bugüne kadar Batılı ülkelerin Ukrayna'ya kendi stoklarından yardım yaptığını ancak İngiltere ve Norveç'in mikro dron yardımı konusundaki iş birliğinin, ittifak ülkelerinin Ukrayna'ya nasıl destek verecekleri konusunda yeni bir "istikameti" gösterdiğini vurguladı.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, konuya ilişkin açıklamasında, Norveç ve İngiltere'nin Ukrayna ile "omuz omuza" olduğunu ve söz konusu dronların muharebe alanında Ukrayna'ya "hayati" bir avantaj sağlayacağını belirtti.

YORUMLAR
500
İngiltere Başbakanı Johnson, Ukrayna'da İngiltere Başbakanı Johnson, Ukrayna'da 10 Numara'nın kapısı 'Ukrayna Bağımsızlık Günü' dolayısıyla çiçeklerle süslendi 10 Numara'nın kapısı 'Ukrayna Bağımsızlık Günü' dolayısıyla çiçeklerle süslendi
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, England, Norveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Norveç ve İngiltere, Ukrayna'ya mikro dron bağışlayacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:02 İsviçre'de duygulandıran anlar! 7 yıl önce ayrıldığı yavru aslanları ziyaret eden kadın sevgiyle karşılandı
17:53 Muğla'da safari aracı devrildi! Korkunç kazada 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
17:47 CHP lideri Kılıçdaroğlu sosyal medyadan vatandaşlara seslendi: Borçlarınızı ödemeyin, seçimden sonra ben hesaplaşacağım
17:33 Deneyimli hoca Jorge Jesus'tan Galatasaray ve Beşiktaş taraftarının tepkisini çeken "Küçük takım" göndermesi
17:17 Onur Buldu'nun ayrılığı ile sarsılan Güldür Güldür'e 3 bomba transfer!
16:56 Parti görüntüleri ortaya çıkan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, kendisini savunurken gözyaşlarını tutamadı
16:43 Cristiano Ronaldo'dan canlı yayında gündem olan hareket! Efsane futbolcunun elini sıkmadı
16:28 Satın aldığı iş yerinden çıkan 1 kilo altını sahibine verdi
16:06 46 yaşındaki Ebru Akel'in yoga paylaşımı beğeni topladı
16:24 CHP'li Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine karşı çıktı: Sizin saltanat geminiz batıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 18:30:12. #1.13#
SON DAKİKA: Norveç ve İngiltere, Ukrayna'ya mikro dron bağışlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement