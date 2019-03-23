Son Dakika Haberleri: Norveç'te 1300 Yolcu Taşıyan Gemi Yardım Çağrısında Bulundu

Norveç'te 1300 Yolcu Taşıyan Gemi Yardım Çağrısında Bulundu

4 dakika önce

– Norveç'te 'Viking Sky' isimli bin 300 yolcusu olan gemi, kötü hava koşulları sonrası yardım çağrısında bulundu.

Norveç'te 1300 Yolcu Taşıyan Gemi Yardım Çağrısında Bulundu, System.String[]
– Norveç'te 'Viking Sky' isimli bin 300 yolcusu olan gemi, kötü hava koşulları sonrası yardım çağrısında bulundu.

Gemi, Norveç'in More og Romsdal eyaleti yakınlarında bulunan Hustadvika limanı açıklarında 'acil durum' sinyali vererek yardım talep etti. Bölgeye çok sayıda helikopter ve kurtarma botları gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 06:18 Kaynak: DHA

Dünya
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