Norveç'te 18 yaş üstüne Kovid-19'a karşı hatırlatma dozu aşısı yapılabilecek - Son Dakika

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere, 18 yaşın üzerindeki herkesin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı hatırlatma dozu aşısını olabileceğini bildirdi.

Stoere, yaptığı açıklamada, Kovid-19 aşısı yaptırmayan sağlık çalışanlarının haftada 2 kez test yaptırması ve maske takması gerektiğini belirtti.

Salgına karşı sahip olunan en önemli korumanın aşı olduğunu vurgulayan Stoere, virüsün bir yıl daha etkisini sürdüreceğini ifade etti.

Norveç Sağlık Bakanı Ingvild Kjerkol de hatırlatma dozunun "hastalığa karşı daha iyi koruma ve virüsün yayılmasını engelleyebileceğini" kaydetti. Bu kapsamda Stoere, 18 yaşın üzerindeki herkesin Kovid-19'a karşı hatırlatma dozu aşısını olabileceğini dile getirdi.

Kjerkol, Kovid-19'a yakalanmış kişilerle temaslı olup aşısı bulunmayanların de her gün ya da iki günde bir PCR testi yaptırması gerektiğini belirterek bunun bir tavsiye değil, görev olduğunun altını çizdi.

Norveç'te nüfusun yüzde 91,5'inin ilk doz, yüzde 87,2'si tam aşılandı.