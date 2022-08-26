Norveçli seri katil Breivik, Norveç hükûmetine tekrar dava açtı - Son Dakika
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Norveçli seri katil Breivik, Norveç hükûmetine tekrar dava açtı

26.08.2022 14:10
Norveçli seri katil Breivik, Norveç hükûmetine tekrar dava açtı

Norveç'te 2011'de 77 kişiyi öldüren seri katil Anders Behring Breivik, hükümete bir kez daha dava açtı.

Norveç'te 2011'de 77 kişiyi öldüren seri katil Anders Behring Breivik, hükümete bir kez daha dava açtı.

Breivik'in avukatı Oystein Storrvik, Breivik'in 2012'den bu yana hücre hapsinde tutulduğunu ve cezası süresince diğer mahkumlarla teması olmadığını, bunun insan hakları ihlali olduğunu savundu.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Storrvik, Adalet Bakanlığına bir bildiri göndererek Breivik'in tecridine son vermek için Norveç hükümetine dava açtı.

Breivik, 2015'te Norveç devleti aleyhine açtığı davada, cezasını çektiği hapishane koşullarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 3. ve 8. maddelerine aykırı olduğunu savunmuştu.

Şikayeti değerlendiren Oslo yerel mahkemesi, Breivik'in üç odalı özel hücresindeki şartların "insanlık dışı veya onur kırıcı" olduğuna, Norveç hükümetinin Breivik'e yaklaşık 33 bin avro ödemesine hükmetmişti.

Hükümet ise karara itiraz ederek bir üst mahkeme olan Norveç Yüksek İstinaf Mahkemesine başvurmuştu. Mahkeme Breivik'in haklarının ihlal edilmediğine karar vermişti.

Breivik kendi ülkesindeki iç hukuk yollarının tüketilmesinin ardından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvurmuştu.

AİHM tutukluluk koşullarının insan haklarını ihlal ettiği iddiasıyla yaptığı başvuruyu 2018'de reddetmişti.

Breivik'in Haziran 2011'de hükümet binalarının bulunduğu bölgede düzenlediği bombalı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetmişti. Breivik, bundan 2 saat sonra da Sosyal Demokrat Parti gençlik örgütünün Ütoya Adası'ndaki yaz kampında ateş açarak 69 kişiyi katletmişti.

Breivik, Norveç'teki en yüksek ceza olan 21 yıl hapse mahkum edilmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Norveçli seri katil Breivik, Norveç hükûmetine tekrar dava açtı - Son Dakika

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