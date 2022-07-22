"Sizi başbakan yaptı niye onu terk ettiniz" diye sordu, Davutoğlu cevabı geciktirmedi

Breivik, 22 Temmuz 2011'de önce Oslo'da bakanlık binalarının önünde park ettiği patlayıcı dolu arabayı infilak ettirdikten sonra, Utöya Adası'na geçmiş ve burada İşçi Partisinin yaz kampında çevreye rastgele ateş açmıştı.

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Kaynak: AA

Anders Behring Breivik, Norveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Norveç'te 77 kişinin öldüğü terör saldırılarının üzerinden 11 yıl geçti - Son Dakika

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