Norveç'te 77 kişinin öldüğü terör saldırılarının üzerinden 11 yıl geçti - Son Dakika
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Norveç'te 77 kişinin öldüğü terör saldırılarının üzerinden 11 yıl geçti

22.07.2022 16:14

Norveç'te 2011'de aşırı sağcı Anders Behring Breivik'in saldırısında hayatını kaybedenler için Oslo'da anma töreni düzenlendi.

Norveç'te 2011'de aşırı sağcı Anders Behring Breivik'in saldırısında hayatını kaybedenler için Oslo'da anma töreni düzenlendi. Çoğu çocuk 77 kişiyi öldüren ve 21 yıl hapis cezasına çarptırılan aşırı sağcı Anders Behring Breivik'in saldırısının üzerinden 11 yıl geçti.

Breivik, 22 Temmuz 2011'de önce Oslo'da bakanlık binalarının önünde park ettiği patlayıcı dolu arabayı infilak ettirdikten sonra, Utöya Adası'na geçmiş ve burada İşçi Partisinin yaz kampında çevreye rastgele ateş açmıştı.

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Kaynak: AA

Anders Behring Breivik, Norveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Norveç'te 77 kişinin öldüğü terör saldırılarının üzerinden 11 yıl geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Norveç'te 77 kişinin öldüğü terör saldırılarının üzerinden 11 yıl geçti - Son Dakika
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