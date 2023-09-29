Norveç\'te Altın Küpe Arayışında Viking Dönemine Ait Kalıntılar Bulundu

Norveç'in Jomfruland Adası'nda evlerinin bahçesinde kaybettikleri altın küpeyi arayan aile, Viking dönemine ait kalıntılar buldu.

BBC'nin haberine göre, Norveçli bir aile, evlerinin bahçesinde altın küpe kaybetti.

Küpeyi bulabilmek için dedektörle arama yapan aile, Viking dönemine ait olduğu düşünülen bir mezar parçası ve yuvarlak kemer tokası buldu.

Bölgede yerleşimin yüzlerce yıl öncesine dayandığını belirten uzmanlar, buluntuların 9. yüzyılda yaşamış bir kadının cenazesine ait olduğunu değerlendiriyor.

Yetkililer, kalıntıları resmi makamlara teslim eden aileye teşekkür etti.