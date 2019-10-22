Son Dakika Haberleri: Norveç'te ambulans çalan silahlı kişi, yayaları ezdi
Son Dakika Güncel Norveç'te ambulans çalan silahlı kişi, yayaları ezdi

Norveç'te ambulans çalan silahlı kişi, yayaları ezdi

55 dakika önce

Norveç'te ambulans çalan silahlı kişi, yayaları ezdiNorveç, (DHA) ? Norveç'te ambulans çalan silahlı bir kişi, polis tarafından yakalanıncaya kadar yayaları ezdi.

Norveç'te ambulans çalan silahlı kişi, yayaları ezdi

Norveç, (DHA) ? Norveç'te ambulans çalan silahlı bir kişi, polis tarafından yakalanıncaya kadar yayaları ezdi. Polis, silahlı olduğu belirlenen kişiyi ateş ederek durdurabildi.

Olay, başkent Oslo'da meydana geldi. Polis, silahlı olduğu belirlenen kişinin yaralı olarak ele geçirildiğini ancak durumunun ciddi olmadığını duyurdu. Silahlı kişi, çaldığı ambulansla polisten kaçarken bebek arabasıyla yolda yürüyen bir kadına ve yaşlı çifte çarptığını itiraf etti.

Norveç'te ambulans çalan silahlı kişi, yayaları ezdi

Norveç, Polis, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 03:42 Kaynak: DHA
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