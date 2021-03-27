Norveç'te AstraZeneca aşısıyla ilgili karar 15 Nisan'a ertelendi - Son Dakika

Norveç'te AstraZeneca aşısıyla ilgili karar 15 Nisan'a ertelendi

27.03.2021 11:48
Norveç'te AstraZeneca aşısıyla ilgili karar 15 Nisan'a ertelendi, System.String[]

Norveç, iki hafta önce AstraZeneca aşısı yaptıran çok sayıda kişinin hastaneye kaldırılması sonrası aşının uygulanmasıyla ilgili kararı 15 Nisan'a erteledi.

Norveç, iki hafta önce AstraZeneca aşısı yaptıran çok sayıda kişinin hastaneye kaldırılması sonrası aşının uygulanmasıyla ilgili kararı 15 Nisan'a erteledi.

Dünyanın bir çok ülkesinde Oxford-AstraZeneca aşı ile ilgili tartışmalar devam ederken, Norveç'te genç ölümleriyle sonuçlanan AstraZeneca aşısının uygulanmasıyla ilgili karar 15 Nisan'a kadar ertelendi. Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü, geçici duraklamanın 15 Nisan'a kadar devam edeceğini ifade ederek, gerekçe olarak aşı hakkında  daha fazla soruşturma yapılmasını gösterdi. Enstitü açıklamasında "Norveç ve Avrupa'daki şiddetli klinik tabloya sahip kan pıhtıları, kanamalar ve düşük trombosit sayıları olan tüm hastalar, aşılamadan sonra yaklaşık iki hafta içinde semptomlar geliştirdiler" dedi. Mart ayının başında, Norveç ve diğer birçok Avrupa ülkesi, kanın pıhtılaşmasıyla ilgili raporların ardından AstraZeneca Oxford aşılarının uygulanmasını durdurdu. Norveç'te hali hazırda 200 bin AstraZeneca Oxford aşısı bulunuyor.

"ZOR AMA DOĞRU BİR KARAR"

Halk Sağlığı Enstitüsü'nde Enfeksiyon Kontrolü ve Çevre Sağlığı Direktörü görevini yürüten Geir Bukholm, "AstraZeneca aşısının duraklamasını uzatmak zor ama doğru bir karar" dedi. Bukholm açıklamasında "Norveç'teki nüfusa aşılama konusunda mümkün olan en iyi tavsiyeyi verebilmemiz için bu vakalarla ilgili daha fazla araştırma yapılması gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

EMA VE DSÖ'DEN ASTRAZENECA ISRARI

Avrupa İlaç Dairesi (EMA), geçen hafta yaptığı açıklamada aşının güvenli ve etkili olduğunu yineliyerek, çok sayıda ülkeyi aşılama programlarına devam etmeye teşvik etti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), AstraZeneca Oxford aşısının faydalarının yan etki riskinden daha ağır bastığını belirtmişti.

HİNDİSTAN AŞI İHRACATINI DURDURDU

Öte yandan, Hindistan Dışişleri Bakanlığından yetkililer, ülkede Kovid-19 vakaların artış göstermesi üzerine Hindistan Serum Enstitüsünce üretilen Oxford-AstraZeneca aşısının diğer ülkelere ihracatının geçici olarak durdurulduğunu bildirdi. Yetkililer, artan vakalar nedeniyle aşıların ülke içinde kullanımına ihtiyaç duyulduğunu belirtmişti.


- Norveç

Dünya Sağlık Örgütü, Norveç, India, Nisan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Norveç'te AstraZeneca aşısıyla ilgili karar 15 Nisan'a ertelendi - Son Dakika Dünya


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