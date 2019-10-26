Norveç'te Barış Pınarı Harekatı'na destek gösterisi

Norveç Türk Dernekleri Federasyonu, bağlı dernekler ve diğer Türk sivil toplum kuruluşlarınca Türkiye'nin Oslo Büyükelçiliği önünde Barış Pınarı Harekatı'na destek gösterisi düzenlendi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek için düzenlenen gösteriye yüzlerce Türk vatandaşının yanı sıra Azerbaycanlılar, Irak Türkmenleri, Uygur Türkleri ve diğer Türk toplumu temsilcileri de katıldı.

Gösteride, Türkiye aleyhine başta Oslo olmak üzere Norveç'in çeşitli şehirlerinde terör örgütü PKK/PYD/ YPG taraftarlarınca düzenlenen eylemler de protesto edildi.

Türk bayrağının yanı sıra Norveç bayraklarının taşındığı gösteride, "Terörist PKK/YPG", "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez", "Vatan Sana Canım Feda" sloganları atıldı.

Gösteride, harekatta verilen şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Büyükelçi Çorman'dan teşekkür

Vatandaşlardan gelen yoğun istek üzerine Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman da gösteriye katılarak, hassasiyetleri ve Türkiye'ye verdikleri destekten ötürü eylemcilere teşekkür etti.

Büyükelçi Çorman, günün birlik olma günü olduğunu, Norveç kanun ve nizamına uygun bir şekilde, Türkiye'nin haklılığının Norveç kamuoyuna ispatlanması için çaba sarf edilmesi gerektiğini söyledi.

Norveç'in, Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye'nin terörle mücadelesine dair yanlış algısının değiştirilmesi için gayret edilmesi gerektiğinin altını çizen Çorman, Norveç Türk toplumumun, Norveç kamuoyuna gereken mesajı verdiğini ifade etti.

Çorman, Norveç polisinin aldığı önlemler çerçevesinde gösteriye katılanların güvenli bir şekilde alandan ayrılmalarını da telkin etti.

Norveç Türk Dernekleri Federasyonu Başkanı Hatice Lük de Norveçli Türklerin, her daim Türkiye'nin yanında durarak, terörü lanetlediklerini ve teröre karşı tek vücut olduklarını vurguladı.