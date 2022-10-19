Norveç'te Bergen Havaalanı dron nedeniyle bir süreliğine kapatıldı - Son Dakika
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Norveç'te Bergen Havaalanı dron nedeniyle bir süreliğine kapatıldı

19.10.2022 15:44
Norveç'te Bergen Havaalanı dron nedeniyle bir süreliğine kapatıldı

Norveç'te Bergen Havaalanı dron görülmesi üzerine bir süreliğine kapatıldı.

Norveç'te Bergen Havaalanı dron görülmesi üzerine bir süreliğine kapatıldı.

Polis sözcüsü Ørjan Djuvik, yaptığı açıklamada, Norveç'te birçok havaalanını işleten, devlete ait Avinor şirketinin yerel saatle 04.15 civarında dron tespit ettiğini bildirdi.

Djuvik, "Birden fazla dron olduğundan henüz emin değiliz ancak şu an en az bir tane dron olduğunu biliyoruz." ifadesini kullandı.

Norveç Haber Ajansı (NTB), insansız hava aracının deniz ana üssüne yakın uçtuğunu, hava sahasının bir süreliğine kapatıldığını kaydetti.

Polis yetkilileri, herhangi bir şüpheye rastlanmadığını aktardı.

Kaynak: AA
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Norveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Norveç'te Bergen Havaalanı dron nedeniyle bir süreliğine kapatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Norveç'te Bergen Havaalanı dron nedeniyle bir süreliğine kapatıldı - Son Dakika
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