Norveç'te bıçaklı saldırıda en az 4 kişi yaralandı

Norveç'in başkenti Oslo'da gerçekleşen bıçaklı saldırıda en az 4 kişi yaralandı.

Norveç polisinin yaptığı açıklamada, olayın Oslo'nun batısında bir ilçede yaşandığı ve failin bıçaklı saldırıyı "gelişigüzel" yaptığı aktarıldı.

Olayda en az 4 kişinin yaralandığı, bir kişinin durumunun ağır olduğu bilgisi paylaşıldı.

Norveç basınındaki haberlerde, saldırganın yakalandığı belirtildi.

Polis teşkilatının Twitter hesabında saldırıya dair yapılan paylaşımda olay, "süre gelen, tehdit edici şiddet" olarak tanımlandı.