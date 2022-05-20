Norveç'te bıçaklı saldırıda en az 4 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Norveç'te bıçaklı saldırıda en az 4 kişi yaralandı

20.05.2022 11:42
Norveç'te bıçaklı saldırıda en az 4 kişi yaralandı

Norveç'in başkenti Oslo'da gerçekleşen bıçaklı saldırıda en az 4 kişi yaralandı.

Norveç'in başkenti Oslo'da gerçekleşen bıçaklı saldırıda en az 4 kişi yaralandı.

Norveç polisinin yaptığı açıklamada, olayın Oslo'nun batısında bir ilçede yaşandığı ve failin bıçaklı saldırıyı "gelişigüzel" yaptığı aktarıldı.

Olayda en az 4 kişinin yaralandığı, bir kişinin durumunun ağır olduğu bilgisi paylaşıldı.

Norveç basınındaki haberlerde, saldırganın yakalandığı belirtildi.

Polis teşkilatının Twitter hesabında saldırıya dair yapılan paylaşımda olay, "süre gelen, tehdit edici şiddet" olarak tanımlandı.

YORUMLAR
500
Norveç'in Numedal bölgesinde gerçekleştirilen bıçaklı saldırılarda 1'i ağır olmak üzere 4 kişinin yaralandığı belirtildi. Norveç'in Numedal bölgesinde gerçekleştirilen bıçaklı saldırılarda 1'i ağır olmak üzere 4 kişinin yaralandığı belirtildi. Norveç'teki oklu saldırgan suçlamaları kabul etti Norveç'teki oklu saldırgan suçlamaları kabul etti
Kaynak: AA

Norveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Norveç'te bıçaklı saldırıda en az 4 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
17:39 Rusya, Finlandiya'nın gazını kesiyor! Ruble ile ödeme yapmamaları sebep gösterildi
17:37 İdlib'de görevde olan Sözleşmeli Er Atalay Özgüvener, duşta kalp krizi geçirerek şehit oldu
17:24 Yağ aldırma operasyonu sırasında boynunda yanık izi kalmıştı! Alişan, doktoruyla tazminat davasında yüzleşti
17:12 Elon Musk'tan hakkında çıkan taciz iddialarına yanıt geldi: Benimle ilgili bilinmeyen tek bir şey söylesin
17:10 Maçı kaybeden öğrencisine yumruk atan antrenör disipline sevk edildi: Soruşturma bitene kadar tekvando ile ilgili bir görevde bulunamayacak
16:58 Kurtlar, dev bufaloyu pusuya düşürdü! Sonra olanlara kimse inanamadı
16:57 Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen: Ahmet Nur Çebi, kazanılan 3 kupaya rağmen tepki alıyorsa istifa etmesi gerekir
16:54 Hakkari Valiliği sosyal medyadan uyardı! Dolandırıcılara dikkat
16:53 Cem Yılmaz sosyal medya hesabından duyurdu: Erşan Kuneri'nin 2. sezonu geliyor
16:49 Maltepe Belediyesi'nden "rüşvet operasyonu" açıklaması: "Aktif görevde olan üst düzey isimler" ifadesiyle verilen bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 17:44:09. #1.11#
SON DAKİKA: Norveç'te bıçaklı saldırıda en az 4 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement