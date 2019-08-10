Norveç'te bir camide saldırı: 1 yaralı
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Norveç'te bir camide gerçekleşen saldırı sonucu 1 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Norveç Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 06:54 Kaynak: İHA
'te bir camide gerçekleşen saldırı sonucu 1 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Norveç'in Barum kentinde bulunan El Nur Camisi'nde gerçekleşen saldırı sonucu 1 kişinin yaralandığı ve 1 şahsında gözaltına alındığı öğrenildi. Polis
, saldırının yerel saatle öğleden sonra 16.42'de gerçekleştiğini açıklarken yaralanan kişinin durumunun nasıl olduğuna dair henüz bir bilgi elde edilemedi. - OSLO
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