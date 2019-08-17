Son Dakika Haberleri: Norveç'te cami saldırganı suçunu kabul etti
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Norveç'te cami saldırganı suçunu kabul etti

1 saat önce

Norveç'in Barum şehrinde El-Nur İslam Merkezi Camisi'ne terör saldırısından dolayı gözaltında tutulan 21 yaşındaki Philip Manshaus, suçlamaları kabul etti.

Norveç'te cami saldırganı suçunu kabul etti, System.String[]
Norveç'in Barum şehrinde El- Nur İslam Merkezi Camisi'ne terör saldırısından dolayı gözaltında tutulan 21 yaşındaki Philip Manshaus, suçlamaları kabul etti.
Norveç, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 09:52 
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