Norveç'te cami saldırganı suçunu kabul etti
1 saat önce
Norveç'in Barum şehrinde El-Nur İslam Merkezi Camisi'ne terör saldırısından dolayı gözaltında tutulan 21 yaşındaki Philip Manshaus, suçlamaları kabul etti.
Norveç
'in Barum şehrinde El- Nur İslam
Merkezi Camisi'ne terör saldırısından dolayı gözaltında tutulan 21 yaşındaki Philip Manshaus, suçlamaları kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 09:52
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