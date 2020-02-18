Norveç'te cami saldırganına terör suçundan iddianame - Son Dakika
Son Dakika Dünya Norveç'te cami saldırganına terör suçundan iddianame - Son Dakika Dünya

Norveç'te cami saldırganına terör suçundan iddianame

6 saat önce

Norveç'te cami saldırganına terör suçundan iddianame

Norveç'te cami saldırganına terör suçundan iddianame, System.String[]

Norveç'in Barum şehrinde kız kardeşini öldürdükten sonra El- Nur İslam Merkezi Camisi'ne düzenlenen saldırıyla bağlantılı gözaltında tutulan 22 yaşındaki Philip Manshaus için "cinayet" ve "terör saldırısı" suçlamasıyla iddianame hazırlandı.


Oslo Başsavcılığından yapılan açıklamada, söz konusu şüphelinin 17 yaşındaki üvey kız kardeşi Johanne Zhangjia Ihle Hansen'i pompalı tüfekle öldürdüğü ve sonra birçok Müslümanı öldürmek niyetiyle El-Nur İslam Merkezi Camisi'ne saldırı düzenlediği belirtildi. Savcılık, Norveçli zanlının "cinayet" ve "terör' suçundan Askeri Barum Bölge Mahkemesinde 7 Mayıs'tan itibaren yargılanmaya başlanacağını ve mahkemenin 14 gün süreceğini duyurdu.

Euronews.com'da Görüntüle

Norveç, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:34 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

19 yaşındaki futbolcu Joseph Trevor, sınıf arkadaşı Megan Newman'a tecavüz edip öldürdü
Koronavirüsü ile mücadelede önemli isim hayatını kaybetti Katil zanlısı koca: Eşim kendini öldürdü Otomobille kovaladığı aracı şarampole düşürdü, sürücüsünü tüfekle vurup öldürdü

Son Dakika Haberleri
17:09 Olaylı evlilikte flaş gelişme! Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu boşandı
17:09 26. Saraybosna Film Festivali'nin jüri başkanı Oscar ödüllü Michel Hazanavicius oldu
17:09 "Sevil Berberi" Antalya Devlet Opera ve Balesi "nde
17:09 "Frankfurt Türk Tiyatro Festivali" 20 Mart'ta
17:09 İDSO'da Beethoven gecesi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 17:19:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Norveç'te cami saldırganına terör suçundan iddianame - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]