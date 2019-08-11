Son Dakika Haberleri: Norveç'te camiye silahlı saldırı: 1 kişi gözaltına alındı
BBC
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Norveç'te camiye silahlı saldırı: 1 kişi gözaltına alındı

1 saat önce

Başkent Oslo'nun dış mahallelerindeki Al-Noor Camii'ye Cumartesi günü öğleden sonra girerek ateş açan ve bir kişiyi yaralayan saldırgan gözaltına alındı.

Norveç'te camiye silahlı saldırı: 1 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Başkent Oslo'nun dış mahallelerindeki Al-Noor Camii'ye Cumartesi günü öğleden sonra girerek ateş açan ve bir kişiyi yaralayan saldırgan gözaltına alındı. Şüphelinin bölgede yaşayan 20'li yaşlarındaki bir Norveçli olduğu belirtildi.

Saldırganın olayda tek başına hareket ettiği ve polis henüz olay yerine gelmeden, cemaat tarafından durdurulduğu açıklandı.

Irfan Mushtaq "Cemaatimizin üyelerinden biri üzerinde üniforma ve kask olan beyaz bir adam tarafından vuruldu" dedi. Yaralanan kişinin 75 yaşında olduğu açıklandı.

Görgü tanıkları saldırganın camı kırarak camiye girdiğini, etrafa ateş açtığını ve üzerinde kurşun geçirmez yelek olduğunu belirtti. Olay sırasında camide sadece 3 kişi olduğu aktarıldı.

Şüphelinin evinde genç bir kadın cesedi de bulundu. Cesedin şüphelinin akrabasına ait olduğu ve kadının olaydan önce şüpheli tarafından öldürülmüş olabileceği tahmin ediliyor.

Emniyet Müdür Yardımcısı Rune Skjold "Bu olaya şüpheli ölüm olarak yaklaşıyoruz. Saldırganın bir akrabasını da öldürmüş olabileceğinden şüpheleniyoruz" dedi.

Polis olayın camide saldırgana ait olduğu düşünülen birkaç silah bulunduğunu da açıkladı.

Al-Noor Camii'deki güvenlik önlemleri, Yeni Zelanda'da iki camide yaşanan katliamın ardından artırılmıştı.

Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 01:48 
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