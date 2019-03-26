Norveç'te Çığ Düştü: 2 Ölü
18 dakika önce
Norveç'te çığ düşmesi sonucu iki kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Norveç'te çığ düşmesi sonucu iki kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Polis yetkilileri, ülkenin kuzeyindeki Lofoten Adaları'nda yer alan Durmaalstind Dağı'ndan, 200 metre genişliğinde çığ düştüğünü belirtti.
Yetkililer, dağın eteğinde bir yolda inşaat makinalarında oturan iki kişinin, çığ altında kalarak hayatını kaybettiğini kaydetti.
Norveç'te Tromsoe yakınlarında ocak ayında çığ düşmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:55 Kaynak: AA
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