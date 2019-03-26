Son Dakika Haberleri: Norveç'te Çığ Düştü: 2 Ölü

Norveç'te Çığ Düştü: 2 Ölü

18 dakika önce

Norveç'te çığ düşmesi sonucu iki kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Norveç'te Çığ Düştü: 2 Ölü, System.String[]
Norveç'te çığ düşmesi sonucu iki kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Polis yetkilileri, ülkenin kuzeyindeki Lofoten Adaları'nda yer alan Durmaalstind Dağı'ndan, 200 metre genişliğinde çığ düştüğünü belirtti.

Yetkililer, dağın eteğinde bir yolda inşaat makinalarında oturan iki kişinin, çığ altında kalarak hayatını kaybettiğini kaydetti.

Norveç'te Tromsoe yakınlarında ocak ayında çığ düşmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:55 Kaynak: AA

Polis, Norveç, Güncel
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