Norveç'te çığ düştü: 2 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Norveç'te çığ düştü: 2 ölü - Son Dakika

Norveç'te çığ düştü: 2 ölü

7 saat önce

Norveç'e bağlı Svalbard adasında düşen çığ, 2 Alman turistin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Norveç'te çığ düştü: 2 ölü, System.String[]

Norveç'e bağlı Svalbard adasında düşen çığ, 2 Alman turistin hayatını kaybetmesine neden oldu.


Norveç makamları tarafından yapılan açıklamada, Arktik Okyanusu'nda Norveç'e bağlı takımada Svalbard'da düşen çığın 2 Alman turistin ölümüne neden olduğu belirtildi. Hayatlarını kaybeden 2 Alman turistin de Rus şirketi Grumant Arctic Travel Company'nin tur grubunda seyahat ettikleri bildirildi. Kurtarma ekipleri ile birlikte bir de helikopter bölgeye sevk edildi. - OSLO

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 09:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: Karaköy'de başörtülü genç kızlara saldıran Semahat Yolcu'ya hapis cezası
Tuvalet ihalesini kaybeden vatandaş "Dayanacak gücüm kalmadı" diyerek canına kıymak istedi Kadın yolcunun iç çamaşırından uyuşturucu çıktı Şişli'de bebeğin çöp konteynerine bırakılma anı kamerada!

Son Dakika Haberleri
16:24 Pınar Soykan: Pop müzikte lavabo tıkandı
15:41 Tolgay'ın 'Müzeyyen Senar' anısı Özge Ulusoy'u güldürdü
15:41 İşte Burcu Esmersoy'un yeni sevgilisi!
15:51 Zerrin Özer, dolandırıcılıkla suçlanan eski eşiyle yeniden barıştı
14:57 Melisa Şenolsun: Oyunculuk özgürleştirir

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 16:47:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Norveç'te çığ düştü: 2 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]