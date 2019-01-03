Norveç'te Çığ Düştü: 4 Kayıp
52 dakika önce
Norveç'in kuzeyinde çığ düşmesi sonucu 4 kişinin kaybolduğu bildirildi.
Norveç'in kuzeyinde çığ düşmesi sonucu 4 kişinin kaybolduğu bildirildi.
Yetkililer, Tromsoe kenti Tamok vadisinde çığ düşmesi sonucu bölgeye kayak yapmaya giden 3 Fin ve bir İsveçliden haber alınamadığını kaydetti.
Polis sözcüsü Morten Pettersen, bölgede yoğun kar yağışı nedeniyle arama kurtarma çalışmalarında aksamalar yaşandığını ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:09 Kaynak: AA
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