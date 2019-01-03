Son Dakika Haberleri: Norveç'te Çığ Düştü: 4 Kayıp

Norveç'te Çığ Düştü: 4 Kayıp

52 dakika önce

Norveç'in kuzeyinde çığ düşmesi sonucu 4 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Norveç'te Çığ Düştü: 4 Kayıp, System.String[]
Norveç'in kuzeyinde çığ düşmesi sonucu 4 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Yetkililer, Tromsoe kenti Tamok vadisinde çığ düşmesi sonucu bölgeye kayak yapmaya giden 3 Fin ve bir İsveçliden haber alınamadığını kaydetti.

Polis sözcüsü Morten Pettersen, bölgede yoğun kar yağışı nedeniyle arama kurtarma çalışmalarında aksamalar yaşandığını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:09 Kaynak: AA

Norveç, Güncel
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