Norveç'te Çığ Düştü: 4 Turist Kayıp
1 saat önce
Norveç'in kuzeyindeki Troms bölgesinde çığ düştü.
Norveç
'in kuzeyindeki Troms bölgesinde çığ düştü. Arama çalışmalarının sürdüğü bölgede 4 turistin kayıp olduğu açıklandı.
Norveç'in kuzeyindeki Troms bölgesinde çığ düşmesi sonucu bir kayak merkezinde 4 turistin kaybolduğu aktarıldı. Çığ altında kaldığı belirtilen turistlerin 3'ünün Finlandiyalı, 1'inin İsveçli olduğu belirtildi. Polis
, "Kaybolan dört turistin çığ altında kaldığını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle aramanın zorlaştığı bölgede çalışmalar sürüyor. - TROMSÖ
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:31 Kaynak: İHA
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