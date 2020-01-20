Norveç'te DEAŞ'lı kadın terörist hükümet krizine neden oldu - Son Dakika

Norveç'te Irkçı İlerleme Partisi (FRP), hükümetin DEAŞ üyesi kadının ve çocuğunun ülkeye dönmesine izin vermesi nedeniyle hükümetten ayrılma kararı aldı.

Irkçı İlerleme Partisi lideri Siv Jensen, bir toplantı düzenleyerek, Norveç hükümetinden ayrılma kararı aldıklarını duyurdu. Jensen, "Partinin üst düzey kişileri ve bakanların hükümeti terk etmesini talep ediyoruz" açıklamasında bulundu. Ayrılma nedeninin DEAŞ'lı bir kadının Norveç'e dönmesi olduğunu belirten Jensen, "Çocukları eve götürebilirsiniz, fakat Norveç demokrasini yıkan ve tüm değer tabanını yıkmak isteyen insanları değil. Bu iş bitmiştir. Hükümete devam etmemize gerek yok" dedi.

Jensen, "Hükümet ortağımızla anlaşamıyoruz. Bu nedenle hükümeti terk edeceğiz. Hükümete katılım kendileri için bir amaç değil, düşündüğümüz politikayı uygulamamız için bir araç olmuştur" ifadelerini kullandı.

Hükümetin diğer ortağı Sağcı (Högre) Parti'nin başkanı Başbakan Erna Solberg, bu açıklama üzerine Dünya Ekonomik Forumu Konferansı için yapacağı Davos ziyaretini iptal etmek zorunda kaldı.

(İHA)