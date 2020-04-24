Norveç'te denizaltı tüneline online açılış - Son Dakika

Norveç'te Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında denizaltı tüneli online olarak gerçekleştirilen kurdele kesme töreniyle açıldı.

Dünya genelinde etkili olan Korona virüs salgınında ülkeler bir yandan tedbirleri arttırırken bir yandan da üretimi sürdürmeye çalışıyor. Norveç'te korona virüs salgınında tedbirler devam ederken ülkedeki deniz altı tünelin açılış töreni online olarak gerçekleştirildi. Norveç Ulaştırma Bakanı Knut Arild Hareide, kurdele kestiği açılış törenini ofisinden çektiği video ile gerçekleştirdi. Hareide, Norveç'teki ilk dijital açılışın gerçekleştirdiğini vurguladı.

Ülkede bugüne kadar, 7 bin 401 Korona virüs vakası görülürken 194 kişi hayatını kaybetti.

(İHA)