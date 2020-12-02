Norveç'te endüstriyel tesiste yangın - Son Dakika

Norveç'te endüstriyel tesiste yangın
02.12.2020 19:19
Norveç'in More og Romsdal bölgesinde bulunan bir endüstriyel tesiste yangın çıktı.
Norveç'in More og Romsdal bölgesinde bulunan bir endüstriyel tesiste yangın çıktı.
Norveç'in More og Romsdal bölgesinde yer alan Tjeldbergodden endüstriyel tesisinde yangın çıktı. Enerji şirketi Equinor'a ait bölgede çıkan yangın için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Equinor Sözcüsü Morten Eek yaptığı açıklamada, "Tjeldbergodden'deki bir fabrikada yangın çıktığına dair bilgi aldık ve prosedürlere uygun olarak personeli tahliye ediyoruz" ifadelerini kullandı. Yangında ilk belirlemelere ölü ya da yaralı olmadığı belirtildi. - OSLO
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