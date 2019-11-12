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Norveç'te Esed rejimi yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunuldu

6 saat önce

Norveçli savcılardan, işkence ve insanlığa karşı suç işledikleri iddiasıyla Esed rejimi yetkilileri hakkında cezai soruşturma açmaları talep edildi.

Norveç'te Esed rejimi yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunuldu, System.String[]

Norveçli savcılardan, işkence ve insanlığa karşı suç işledikleri iddiasıyla Esed rejimi yetkilileri hakkında cezai soruşturma açmaları talep edildi.

Merkezi, Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Avrupa Anayasal ve İnsan Hakları Merkezi (ECCHR) örgütü ile 4 kuruluş, rejimin askeri istihbarat, genel istihbarat, siyasi ve cezai güvenlik birimleriyle bağlantılı 17 yetkilisi hakkında Norveç'teki resmi makamlara suç duyurusunda bulundu.

Norveç'te yaşayan işkence mağduru 5 kişi adına yapılan başvuruda davacılar, savcılardan konunun soruşturulmasını ve söz konusu kişiler hakkında tutuklama kararı çıkarılmasını istedi.

Genel istihbarat birimi tarafından gözaltında tutulduğunu ve üzerinde çeşitli işkence tekniklerinin denendiğini ifade eden bir mağdur, Esed'in işkence sistemi sorumlularının yargılandığını görmek istediğini söyledi.

Mağdur, "Avrupa'daki soruşturmalar, Suriye'ye önemli bir mesaj gönderecek. Hiç kimse, üst düzey yetkililer bile hukukun üstünde değildir." ifadelerini kullandı.

Suç duyurusunda ECCHR'ye destek veren diğer kuruluşlar Suriye Hukuki Araştırma ve Çalışmalar Merkezi (SCLRS), Suriye Medya ve Basın Özgürlüğü Merkezi (SCM), Caesar Files Grubu (CFSG) ve Norveç Helsinki Komitesi (NHC) olarak sıralandı.

ECCHR'den yapılan açıklamada, "Avrupa'da davalar ve soruşturmalar, Suriye'de Beşşar Esed yönetimi tarafından işlenen ağır suçların cezasız kalmasına son vermenin önünü açabilir." ifadesine yer verildi.

Almanya, Suriye, Avrupa, Norveç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:36 Kaynak: AA
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