Norveç'te 'gizemli' bir hastalık onlarca köpeğin ölümüne yol açtı
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Norveç'te yetkililer, son günlerde onlarca köpeğin hayatını kaybetmesine ve acı çekmesine neden olan hastalığı tanımlayamadıklarını bildirdi.
Norveç'te yetkililer, son günlerde onlarca köpeğin hayatını kaybetmesine ve acı çekmesine neden olan hastalığı tanımlayamadıklarını bildirdi.
Norveç'te onlarca köpek, tanımlanamayan bir hastalık sonucu hayatını kaybediyor. En son yapılan açıklamada, Norveç Gıda Güvenliği yetkilileri 6 köpeğin daha kanlı ishal ve kusma şikayetleri ile hastaneye kaldırıldığını ve içlerinden ikisinin öldüğünü söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 07:30
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