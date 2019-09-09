Son Dakika Haberleri: Norveç'te 'gizemli' bir hastalık onlarca köpeğin ölümüne yol açtı
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Norveç'te 'gizemli' bir hastalık onlarca köpeğin ölümüne yol açtı

21 dakika önce

Norveç'te yetkililer, son günlerde onlarca köpeğin hayatını kaybetmesine ve acı çekmesine neden olan hastalığı tanımlayamadıklarını bildirdi.

Norveç'te 'gizemli' bir hastalık onlarca köpeğin ölümüne yol açtı, System.String[]

Norveç'te yetkililer, son günlerde onlarca köpeğin hayatını kaybetmesine ve acı çekmesine neden olan hastalığı tanımlayamadıklarını bildirdi.


Norveç'te onlarca köpek, tanımlanamayan bir hastalık sonucu hayatını kaybediyor. En son yapılan açıklamada, Norveç Gıda Güvenliği yetkilileri 6 köpeğin daha kanlı ishal ve kusma şikayetleri ile hastaneye kaldırıldığını ve içlerinden ikisinin öldüğünü söyledi.

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Norveç, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 07:30 
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