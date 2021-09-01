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Norveç'te ikinci sıradan milletvekili adayı gösterilen Türk siyasetçiden İslamofobi ile mücadele sözü - Son Dakika

Norveç'te ikinci sıradan milletvekili adayı gösterilen Türk siyasetçiden İslamofobi ile mücadele sözü

01.09.2021 15:11
Norveç'te ikinci sıradan milletvekili adayı gösterilen Türk siyasetçiden İslamofobi ile mücadele sözü, System.String[]

Norveç'te Liberal Merkez Parti (Partiet Sentrum) tarafından Eylül 2021'de yapılacak genel seçimlerde Viken bölgesinden ikinci sıradan milletvekili adayı gösterilen Türk kökenli kadın siyasetçi Hatice Lük, İslamofobi ile mücadele sözü verdi.

Norveç'te Liberal Merkez Parti (Partiet Sentrum) tarafından Eylül 2021'de yapılacak genel seçimlerde Viken bölgesinden ikinci sıradan milletvekili adayı gösterilen Türk kökenli kadın siyasetçi Hatice Lük, İslamofobi ile mücadele sözü verdi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan 52 yaşındaki Lük, Türkiye kökenli bir kadın siyasetçi olarak Norveç'te ilk kez ikinci sıradan kendisinin milletvekili gösterildiğini ve buna uygun olarak çizgisini bozmadan siyaset yapmaya çalışacağını söyledi.

Lük, "Merkez Parti siyaset arenasında yeni ve 10 ay önce kuruldu. Bana partiye katılım ve siyaset yapma teklifi geldiğinde partinin tüzüğünü inceledim. Özellikle ayrımcılık ve İslamofobi'ye karşı büyük bir çalışma başlatılacak olması bu partiye katılımımda etkili oldu." ifadelerini kullandı.

Norveç'te sosyal ayrımcılığın giderek büyüdüğünü kaydeden Lük, şöyle devam etti:

"Sosyal ayrımcılık ve dışlanma giderek büyüyen bir olgu. Özellikle göçmenler ve Müslümanlar bu sosyal dışlanmadan en çok etkilenen gruplar. Parti olarak amacımız bu sosyal dışlanmaya 'dur' demek. 13 Eylül 2021'de yapılacak genel seçimlerde Norveç'in Viken bölgesinde yaşayan Türk ve Müslüman toplum ile duyarlı Norveçlilerin bize oy vermesini bekliyoruz."

Norveç'e gelmeden önce Ankara'da doğup büyüdüğünü, aslen Çankırılı olduğunu aktaran Lük, "Norveç'e 33 yıl önce geldim. Sosyal Sigortalar Kurumunda uzman olarak çalışıyorum. Hedefim siyasette de iyi işler yaparak geldiğim yeri unutmadan tecrübelerimi insanlara faydalı olacak şekilde aktarmak ve gençlerimizi de politikaya teşvik etmek." dedi.

Milletvekili, İslamofobi, Norveç, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Norveç'te ikinci sıradan milletvekili adayı gösterilen Türk siyasetçiden İslamofobi ile mücadele sözü - Son Dakika


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