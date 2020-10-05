Norveç'te İslam karşıtı aşırı sağcı Dan-Eivind Lid evinde ölü bulundu - Son Dakika

Kristiansand Eminiyet Müdürülğünden Henrik Bjugan Hegdahl, Eivind Lid'in vücudunda yaralar bulunduğunu ve polisin cinayet şüphesiyle soruşturma başlattığını duyurdu.

Norveç devlet televizyonu NRK'nin haberine göre, İslam karşıtlığıyla bilinen 48 yaşındaki Eivind Lid, evinde ölü bulundu.

Milyonların gözü bu toplantıda! Masada emeklileri sevindirecek 5 madde var

Geçen yıl vergi kaçıranı ihbar eden 441 kişiye 12,3 milyon lira ödeme yapıldı

"Dalga mı geçiyorsun?" diyen Erman Toroğlu'undan Fatih Terim'e sert sözler: G.Saray'a bir faydası olmaz