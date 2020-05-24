Norveç'te Kovid-19 gölgesinde bayram namazı - Son Dakika

Norveç'in başkenti Oslo'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Müslümanlar bayram namazını Norveç İslam Konseyinin tavsiyelerine uygun olarak, Türk İslam Birliğine bağlı Oslo Merkez Camisi'nde kıldı.

Namaza Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman, Din Hizmetleri Müşaviri Mehmet Fatih Özer ve Başkatip Aytaç Özkütük ile Norveç Türk ve Müslüman toplumu üyeleri katıldı.

Bayram namazında tüm cemaatin maske takması dikkati çekerken, sosyal mesafeye de uyulduğu gözlendi.

Norveç Başbakanı Erna Solberg, resmi hükümet sayfasından bir video mesajı yayımlayarak, Norveç'te yaşayan Müslüman toplumunun Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Öte yandan Halk Sağlığı Müdürlüğünün açıkladığı rakamlara göre, 5 milyon 300 bin nüfuslu Norveç'te Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 235'e, virüsü taşıyanların sayısı da 8 bin 346'a yükseldi.