Son dakika haberleri: Norveç Başbakanı Solberg'e Kovid-19 ihlalinden soruşturma - Son Dakika

Son dakika haberleri: Norveç Başbakanı Solberg'e Kovid-19 ihlalinden soruşturma
19.03.2021 15:21
Son dakika haberler... Norveç Başbakanı Erna Solberg hakkında, Şubat ayında doğum günü kutlamasında koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamasını iki kez ihlal ettiğinin tespit edilmesinin ardından soruşturma başlatıldı.
Norveç Başbakanı Erna Solberg hakkında, Şubat ayında doğum günü kutlamasında koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamasını iki kez ihlal ettiğinin tespit edilmesinin ardından soruşturma başlatıldı.
Norveç Başbakanı Erna Solberg, 26 Şubat'ta Geilo Kayak Merkezi'nde yasak olmasına rağmen 13 kişiyle aynı masada oturarak bir restoranda 60'ıncı yaş günü nedeniyle parti verdiğine, daha sonra da kapalı başka bir ortamda 14 kişiyle partiyi devam ettirdiğine ilişkin görüntülerini ortaya çıktı. Norveç devlet televizyonu (NRK) Solberg'e (Kovid-19) kısıtlamasını iki kez ihlal ettiğinin tespit edilmesinin ardından soruşturma başlatıldığını açıkladı. Solberg'in 26 Şubat'ta Geilo Kayak Merkezi'nde eşiyle çektirdiği fotoğrafı İnstagram hesabından paylaşmıştı.
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