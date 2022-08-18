Norveç'te muhalefet, enerji fiyatlarının artışına karşı tedbirlere tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi

Norveç'te muhalefet, enerji fiyatlarının artışına karşı tedbirlere tepki gösterdi

18.08.2022 13:26
Norveç'te muhalefet, enerji fiyatlarının artışına karşı tedbirlere tepki gösterdi

Norveç'te muhalefet partileri, ülkede yükselen enerji fiyatlarına karşı hükümetin aldığı tedbirleri yetersiz ve geç bulduklarını belirtti.

Norveç'te muhalefet partileri, ülkede yükselen enerji fiyatlarına karşı hükümetin aldığı tedbirleri yetersiz ve geç bulduklarını belirtti.

Muhalefetin baskıları sonucu hükümetin 15 Ağustos'ta açıkladığı tedbir paketi kapsamında, hane halkı ve iş yerlerinin enerji masraflarındaki artış bedelinin devlet tarafından karşılanma oranının yükseltilmesi öngörülüyor.

Enerji ödemelerinin azami karşılanma oranının yüzde 80'den 90'a çıkarılması ve bu kararın, planlanlanan ekimden bir ay önce yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Muhalefetteki Muhafazakar Parti'nin Enerji Birimi Sözcüsü Nikolai Astrup, hükümetin tedbir planını yetersiz bulduklarını belirterek, bu tedbirlerin kısa vadede iş yerlerine olumlu etki etmeyeceğini öne sürdü.

Astrup, şu an tatilde olan parlamentonun, enerji gündemini ele almak üzere olağanüstü toplanması gerektiğini kaydetti.

Sosyalist Sol (SV) partinin Başkanvekili Kristi Bergsto ise hükümetin enerji artışlarına karşı tedbir paketinde değişiklikler yapıp uygulama tarihini erkene almasını olumlu bularak, "Enerji fiyatları üzerinde kontrolü sağlayabilmek için daha kökten değişiklikler yapılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Bergsto da konunun müzakere edilmesi için parlamentonun olağanüstü oturum gerçekleştirmesi çağrısını yaptı.

Elektrik fiyatlarına rekor artış

Norveç istatistik kurumu SSB'nin verilerine göre, hane halkı tüketicisinin bu yılın ilk çeyreğinde ödediği elektrik ücreti kWh başına 117,2 Norveç Kronuna (11,90 ABD doları) yükselmiş ve "şimdiye kadarki en yüksek rakam" olarak kayıtlara geçmişti.

Ülkede elektrik dahil enerji fiyatlarının kış mevsimine kadar artışını sürdürmesi bekleniyor.

YORUMLAR
500
Gaziantep ALG Spor, Avrupa'da sahaya çıkıyor Gaziantep ALG Spor, Avrupa'da sahaya çıkıyor Gaziantep haber... Gaziantep ALG Spor, Avrupa'da sahaya çıkıyor Gaziantep haber... Gaziantep ALG Spor, Avrupa'da sahaya çıkıyor
Kaynak: AA

Norveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Norveç'te muhalefet, enerji fiyatlarının artışına karşı tedbirlere tepki gösterdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:19 Anlaşma imzalandı! Ukrayna'da tahrip olan altyapının tekrar inşası Türkiye'ye emanet
18:01 Göztepe'nin devir işlemlerinde sona gelindi! Türk futbolundaki ilk yabancı yatırımcı Rasmus Ankersen olacak
17:51 2 yaşındaki çocuğun "ayaklar" kelimesi hayat kurtardı! Alzheimer hastası kadın günler sonra bulundu
17:17 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin basın toplantısında yaptığı hareket siyah-beyazlı taraftarları sinirlendirdi
17:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ve Guterres görüşmesi sona erdi!
16:39 Galatasaray dünyaca ünlü golcüyü transfer ediyor! Mauro Icardi'nin menajeri ve aynı zamanda eşi olan Wanda Nara, İstanbul'a geldi
16:30 Kız meselesinden araları bozuk olan iki arkadaşın tartışması kanlı bitti
16:22 30'a yakın üründe indirimli satış başlamıştı! Tarım Kredi marketlerinde tarihi geçmiş ürünler bulundu
16:16 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan başörtüsü konusunda özeleştiri: Bizim karnemiz kırık
16:14 Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin Austria Wien'e konuk olacağı mücadelenin yayınlanacağı kanal belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 18:38:35. #1.11#
SON DAKİKA: Norveç'te muhalefet, enerji fiyatlarının artışına karşı tedbirlere tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement