Norveç'te NATO'ya ait bir Amerikan uçağı düştü - Son Dakika
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Norveç'te NATO'ya ait bir Amerikan uçağı düştü

19.03.2022 01:50
Norveç'te NATO'ya ait bir Amerikan uçağı düştü

Norveç'te kuzeyinde NATO'ya ait bir askeri uçağın düştüğü bildirildi.

Norveç'te kuzeyinde NATO'ya ait bir askeri uçağın düştüğü bildirildi.

Norveç devlet televizyonu NRK, 4 kişilik NATO uçağının "Soğuk Mukabele 2022" (Cold Response 2022) NATO tatbikatını icra ederken düştüğünü belirtti.

Kuzey Norveç Ana Kurtarma Merkezi (HRS) Basın Sözcüsü Jan Eskil Severinsen, bölgede aramalara devam ettiklerini ve içinde 4 kişi bulunan uçağın düştüğünü tespit ettiklerini söyledi.

Bölgede kötü hava koşullarından dolayı aramanın zor geçtiğini aktaran Severinsen, mürettebatın sağlık durumu hakkında bilgilerinin olmadığını kaydetti.

Norveç Silahlı Kuvvetler İletişim Başkanı Ole Christian Emaus da uçaktakilerin uyruğunu bilmediklerini vurgularken, uçağın Amerika'ya ait bir NATO uçağı olduğunu sözlerine ekledi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Norveç, İcra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Norveç'te NATO'ya ait bir Amerikan uçağı düştü - Son Dakika


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