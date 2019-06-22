Norveç'te PKK adına faaliyet yürüten şüpheli, Bingöl'de tutuklandı
55 dakika önce
BİNGÖL'de Milli İstihbarat Teşkilatı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, Norveç'te terör örgütü PKK adına faaliyet yürüttüğü belirlenen Türk asıllı Roger Carlsen, tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 10:28 Kaynak: DHA
BİNGÖL'de Milli İstihbarat Teşkilatı ve İl Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince düzenlenen operasyonda, Norveç
'te terör örgütü PKK
adına faaliyet yürüttüğü belirlenen Türk asıllı Roger Carlsen, tutuklandı.
MİT ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalarda, Norveç'te PKK/KCK silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü belirlenen Türk asıllı Norveç vatandaşı Roger Carlsen'in Bingöl
'de olduğu bilgisi edindi. Yapılan incelemelerin ardından Carlsen'in Solhan
ilçesinde bir adreste olduğu tespit edildi. 19 Haziran günü harekete geçen ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda Roger Carlsen'i gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel dokümanın ele geçirildiği bildirildi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan Carlsen, dün sevk edildiği adliyedeki mahkemede tutuklandı.
- Bingöl
Doğu Perinçek'ten teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın mektubuyla ilgili açıklama
Bingöl'de gergedan böceği bulundu
Dev çekirge bu kez Gaziantep'te görüntülendi
Osman Öcalan, TRT'ye konuştu: İmamoğlu, Kürtler için ciddi bir mesaj vermedi