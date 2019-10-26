Norveç'te pkk yandaşları, içinde türk bayrağı olan otomobile saldırdı
19 dakika önce
Norveç'te PKK yandaşları, içinde Türk bayrağı olan otomobile saldırdıİskender GÜNGÖR Norveç (DHA)- Norveç'te terör örgütü PKK yandaşları, düzenledikleri yürüyüş sırasında içinde Türk bayrağı olan otomobile saldırdı.
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 07:34 Kaynak: DHA
Norveç'te PKK yandaşları, içinde Türk bayrağı olan otomobile saldırdı
İskender GÜNGÖR Norveç (DHA)- Norveç'te terör örgütü PKK yandaşları, düzenledikleri yürüyüş sırasında içinde Türk bayrağı olan otomobile saldırdı. 1 çocuğun da içinde bulunduğu otomobil saldırıda zarar görürken, olay anı kameralar tarafından görüntülendi.
Olay, başkent Oslo'da meydana geldi. Ellerinde terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçaları bulunan grup, yoldan geçen ve içinde Türk bayrağı olan otomobile saldırdı. Norveç polisinin gözleri önünde gerçekleşen olayda, otomobilin camları çatladı. Otomobilin içinden çekilen görüntülerde, çocuğun ağladığı görüldü.
İtalya'da terör örgütü yandaşları THY gişesini işgal edip, Türklere saldırdı! ABD, Suriye'de terör örgütünün işgali altındaki bölgeye takviye askeri güç gönderdi Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere ait tünel ve mevziler imha ediliyor Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerden saldırı: Anında karşılık verildi