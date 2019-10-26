Son Dakika Haberleri: Norveç'te pkk yandaşları, içinde türk bayrağı olan otomobile saldırdı
Son Dakika Güncel Norveç'te pkk yandaşları, içinde türk bayrağı olan otomobile saldırdı

Norveç'te pkk yandaşları, içinde türk bayrağı olan otomobile saldırdı

19 dakika önce

Norveç'te PKK yandaşları, içinde Türk bayrağı olan otomobile saldırdıİskender GÜNGÖR Norveç (DHA)- Norveç'te terör örgütü PKK yandaşları, düzenledikleri yürüyüş sırasında içinde Türk bayrağı olan otomobile saldırdı.

Norveç'te PKK yandaşları, içinde Türk bayrağı olan otomobile saldırdı

İskender GÜNGÖR Norveç (DHA)- Norveç'te terör örgütü PKK yandaşları, düzenledikleri yürüyüş sırasında içinde Türk bayrağı olan otomobile saldırdı. 1 çocuğun da içinde bulunduğu otomobil saldırıda zarar görürken, olay anı kameralar tarafından görüntülendi.

Olay, başkent Oslo'da meydana geldi. Ellerinde terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçaları bulunan grup, yoldan geçen ve içinde Türk bayrağı olan otomobile saldırdı. Norveç polisinin gözleri önünde gerçekleşen olayda, otomobilin camları çatladı. Otomobilin içinden çekilen görüntülerde, çocuğun ağladığı görüldü.

Norveç'te pkk yandaşları, içinde türk bayrağı olan otomobile saldırdı

Norveç, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 07:34 Kaynak: DHA
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